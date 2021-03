Grote verdeeldheid rond Harry en Meghan: in de VS is men fan, het VK roept op om hun hertogdom af te pakken

Ook enkele bekende supporters van het koppel deden hun duit in het zakje, zoals tennisster Serena Williams. “Mijn onzelfzuchtige vriendin Meghan verdient het om gelukkig te zijn", klinkt het. “Haar woorden in dit interview reflecteren de pijn en de wreedheid die ze heeft moeten meemaken.” Daniel Martin, de Amerikaan die Meghans make up deed op haar trouwdag, pakte uit met een gedicht van Maya Angelou: “You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt. But still, like dust, I’ll rise.” De boodschap: hoe hard het koningshuis Meghan ook ten val heeft gebracht, ze zal nu weer opstaan.