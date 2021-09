Grote liefde of bliksemafleider? Prins Andrew zoekt weer toenadering tot Sarah Ferguson

Voor de tweede zomer op rij is prins Andrew in zijn kot gebleven. Dit jaar niet zozeer vanwege de pandemie, maar omdat hij zich verschuilt voor de vertegenwoordigers van de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre, die vorige maand een burgerlijke rechtszaak is begonnen tegen de hertog van York. Ze beschuldigt hem van driedubbele verkrachting op haar zeventiende, nadat ze aan de prins was uitgeleend door zijn vriend, de pedofiel en sekshandelaar Jeffrey Epstein. Sindsdien verdeelt Andrew samen met Sarah zijn tijd tussen Royal Lodge, zijn domein op Windsor, en het kasteel van Balmoral in de Schotse Highlands, waar koningin Elizabeth haar vakantie doorbrengt. Daar zit hij nog het veiligst, want niemand kan gedagvaard worden in het bijzijn van de Queen, óf op haar terrein. Toch is vorige week in New York een eerste hoorzitting gehouden: Andrews advocaten zetten de zaak weg als ‘ongegrond en mogelijks onwettig’, maar daar lijkt het Hooggerechtshof in Londen niet mee akkoord. Als de Amerikanen er niet in slagen de dagvaardingspapieren persoonlijk aan de prins te overhandigen, zal het daarbij helpen, kondigde het hoogste juridische orgaan van Engeland aan.