Groothertog Henri van Luxemburg ontvangt 'onze' astronaut Raphaël Liégeois: “Met grote belangstelling zal ik je avonturen volgen”

Royalty Van geheime dochter tot een innige begroeting: de relatie van koning Albert en prinses Delphine door de jaren heen

Een onverwacht tafereel tijdens de jaarlijkse herdenkingsmis voor de overleden leden van de koninklijke familie: koning Albert (88) begroette prinses Delphine (55) er met een kus. Het was hun eerste teken van affectie in het openbaar. Dat we dat na alle spanningen en een pijnlijke rechtszaak nog zouden zien. Is alles vergeten en vergeven? Zien vader en dochter elkaar vaak? En hoe denkt koningin Paola (85) erover? ‘Story’ brengt hun moeizame relatie in kaart.