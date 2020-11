Groot feest in Japan: keizerlijke familie heeft nieuwe officiële kroonprins

De eerste ceremonie was de zogenoemde ‘Rikkoshi-Senmei-no-Gi’, waarin keizer Naruhito formeel bekendmaakte dat Akishino (54) - ook bekend als Fumihito - eerste in lijn is voor de troon. Die positie bekleedt hij in feite al sinds vorig jaar mei, toen Naruhito hun vader keizer Akihito opvolgde. Vervolgens was er de ‘Choken-no-Gi’- plechtigheid: dat is de eerste officiële audiëntie van de kroonprins en zijn echtgenote kroonprinses Kiko bij het het keizerlijk paar.

Het werd een plechtigheid waarin protocol en traditie een belangrijke rol spelen, en geen gezellig onderonsje tussen twee broers en hun vrouwen. De huidige keizer Fumihito verzekerde dat de nieuwe kroonprins zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en dat hij zijn taken correct zal uitvoeren. De troonopvolger droeg een oranje mantel tijdens de ceremonie in het keizerlijk paleis.

Volledig scherm Een blik op de plechtige ceremonie. © EPA

Alleen voor mannen

Prinses Aiko (18), het enige kind van het keizerlijke paar, mag de troon niet overnemen omdat die in Japan alleen voor mannen is weggelegd. Naruhito volgde zijn vader Akihito (86) anderhalf jaar geleden op. Hij was de eerste keizer van Japan in ongeveer tweehonderd jaar die de troon verliet terwijl hij nog leefde.

Andere leden van de keizerlijke familie waren ook bij de twee ceremonies aanwezig, alsmede leden van de regering en een select gezelschap van hoge autoriteiten. Vanwege de coronaregels was het aantal beperkt en werd ook afgezien van het gebruikelijke banket. Donderdag vond de inleidende ‘Chokushi-Hakken-no-Gi’-plechtigheid al plaats in het Keizerlijk Paleis. Daarin gaf keizer Naruhito aan speciale boodschappers opdracht het nieuws van de inhuldiging van de kroonprins te melden aan het Ise heiligdom van de zonnegodin, en aan de geest van de overleden keizers Jinmu en Showa (Hirohito).

