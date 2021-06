‘Gravinfluencer’ Eloise van Oranje geeft unieke inkijk in privéleven: “Soms denk ik wel dat de media-aandacht iets te ver gaat”

RoyaltyGravin Eloise van Oranje (19) is het eerste lid van de Nederlandse koninklijke familie dat openhartig haar leven deelt met de rest van de wereld. Ze doet dat op haar populaire accounts op Instagram en TikTok — het leverde haar de bijnaam ‘gravinfluencer’ op — en sinds vorige week ook in haar eerste zelfgeschreven boek ‘Learning by doing’. Daarin vertelt de dochter van prins Constantijn (51) en prinses Laurentien (55) over cadeautjes van koningin Beatrix, de kritiek op haar gewicht en haar band met de in 2013 overleden prins Friso. “Ik draag nog steeds de parelketting die hij me gaf.”