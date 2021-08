Gravin Eloise heeft te maken met vooroordelen: “Door mijn achternaam hebben mensen een bepaald beeld van mij”

“Door mijn achternaam hebben sommige mensen een bepaald beeld van mij. Zoals onbenaderbaar, arrogant of verwend”, vertelt Eloise aan het Italiaanse magazine Grazia. “Het is apart om te zien hoe mensen allerlei ideeën kunnen hebben door alleen naar de ‘bovenste laag’ te kijken. Dat zie ik zoveel om me heen. Het verbaast me echt hoeveel dingen worden gezegd of geschreven, die helemaal niet waar zijn.”

Eigen boek

Eloise bracht in juni haar eerste boek uit. In de lifestylegids ‘Learning By Doing’ geeft de ‘gravinfluencer’ antwoorden op vragen die ze van haar volgers krijgt over onder meer kleding, het studentenleven, op kot gaan en voeding. Tijdens het schrijven van het boek is ze een beetje geholpen door haar ouders, vertelde ze eerder. “Mijn moeder heeft veel ervaring met schrijven, dus zij was heel kritisch over de taal”, zegt ze over Laurentien. “Maar echt alleen maar goeie kritiek. Dus dat is heel fijn om te krijgen.”