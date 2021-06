Gravin Eloise debuteert als schrijfster met boek over haar leefgewoontes

RoyaltyDonderdag komt het eerste boek van gravin Eloise van Oranje (19) uit. In ‘Learning By Doing’ geeft de dochter van de Nederlandse prins Constantijn (51) en prinses Laurentien (55) antwoorden op vragen die ze van haar volgers krijgt over onder meer kleding, het studentenleven en voeding. “Ik wil mijn lezers natuurlijk meer over mezelf vertellen. Maar mijn boodschap is vooral: doe lekker je ding en wees jezelf”, aldus de ‘gravinfluencer’.

Eloise kondigde begin dit jaar aan dat ze bezig was met een boek. In het voorwoord schrijft de gravin dat ze bijna niet kan geloven dat het er nu is en bedankt ze haar ruim 262.000 volgers op sociale media. “Zonder jullie was er nooit een boek gekomen”, schrijft ze.

“Omdat jullie zo geïnteresseerd zijn in wat ik allemaal doe, komen er veel vragen mijn kant op. Vragen over allerlei onderwerpen. Over mijn liefde voor kleding, wat ik het liefste eet, op eigen benen staan, zelfverzekerd zijn en nog veel meer”, aldus de oudste kleindochter van prinses Beatrix. “Ik beantwoordde deze vragen regelmatig en bedacht me toen ineens: is het niet én handig én heel leuk om hierover een boek te schrijven? De inhoud bevat dus onder meer de antwoorden op jullie vragen. Dit is een boek vol dingen waarover ik gepassioneerd ben, waarvan ik houd en die mij gelukkig maken.”

‘Learning By Doing’ bevat naast een inkijkje in het leven van Eloise ook foto’s uit haar privéalbum en talloze recepten, waarvan ook enkele van Constantijn en Laurentien. Eloise, die momenteel een opleiding volgt aan de hotelschool, kreeg bij het schrijven ook hulp van haar ouders. “Mijn moeder heeft veel ervaring met boeken schrijven dus zij was heel kritisch op de taal”, zo vertelde ze eerder.

Daarnaast wil Eloise ook een heel belangrijke boodschap meegeven aan haar volgers via het boek. De ‘gravinfluencer’ vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. “Ik wil mijn volgers en lezers natuurlijk meer over mezelf vertellen. Maar mijn boodschap is vooral: doe lekker je ding en wees jezelf. Zo leef ik zelf ook.”

