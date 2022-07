Gouden paleizen, 150 luxewagens en privéjets, terwijl bevolking in armoede leeft: zo regeert de koning van Swaziland

Koningin Mathilde start reeks fiets- en wandeltoch­ten in teken van mentaal welzijn: “Waarom niet? Ik sport heel graag”

Koningin Mathilde is vandaag in West-Vlaanderen 29 kilometer gaan fietsen met een groep mensen met een beperking. De eerste van elf fiets- en wandeltochten in aanloop naar haar vijftigste verjaardag volgend jaar, in elke provincie en in de hoofdstad. Ze wil er aandacht mee vragen voor organisaties die werken rond mentaal welzijn.

13 juli