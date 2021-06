Gouden Koets voorgoed op stal? Gerestaureerd voor 1,2 miljoen en nu mag koninklijk rijtuig mogelijk niet meer uitrijden 

Het wordt vanaf morgen ongetwijfeld drummen in het Amsterdam Museum. Want daar valt voor het eerst één van dé Nederlandse symbolen bij uitstek van dichtbij te bekijken: de Gouden Koets. Ofwel het blinkende rijtuig dat niet alleen dienstdeed bij de huwelijken van onder meer Beatrix en Claus én in 2002 bij Willem-Alexander en Maxima, maar vooral traditioneel van de partij is op Prinsjesdag. Op die Nederlandse feestdag — traditioneel de derde dinsdag van september — rijdt het staatshoofd dan in de koets naar het Binnenhof van Den Haag, om daar al even plechtstatig de Troonrede uit te spreken én zo de regeringsplannen voor het komende jaar te onthullen. Dat deed koning Willem-Alexander voor het laatst met een gouden ritje in 2015, want nadien moest de koets dringend gerestaureerd worden. Een minutieuze en dus prijzige operatie waarvoor de vorst liefst 1,2 miljoen euro uit zijn eigen werkingsbudget ophoestte. Al lijken dat overbodige kosten te zijn geweest, want vandaag roepen steeds meer politieke partijen en antiracismebewegingen op om de gouden koets voorgoed op stal te houden en dus ook na de museumexpo nooit meer te gebruiken. De reden? Op de linkerzijkant van het 123 jaar oude rijtuig staan volgens tegenstanders “enkele knielende slaven” waardoor “het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt wordt.” Onder meer de linkse partijen én D66 sluiten zich aan bij de strekking om de koets voorgoed in een museum te houden, terwijl rechtse partijen als PVV en FvD vinden dat de koning er nog altijd mee moet kunnen rijden.