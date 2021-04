Goede vriend verdedigt prins Harry: “Hij zal zich de rest van z’n leven blijven inzetten voor z'n land”

JJ en Harry leerden elkaar in 2014 kennen in Headley Court, een revalidatiecentrum voor gekwetste Britse soldaten. JJ herstelde daar van een bomaanslag in Afghanistan. De twee hielden contact, en Harry moedigde z'n vriend aan om deel te nemen aan de Invictus Games, een internationaal paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen. Harry was jarenlang initiatiefnemer. In 2018 werd JJ bovendien uitgenodigd voor alle onderdelen van Harry’s huwelijk met Meghan Markle.

Nu neemt de man het op voor z'n vriend. Harry kreeg heel wat kritiek over zich heen toen duidelijk werd dat hij en Meghan niet zouden terugkeren naar het Britse koningshuis. De koninklijke familie heeft heel wat opgeofferd om het land te dienen, klonk het, en Harry en Meghan nemen hun verantwoordelijkheid niet op. Maar dat klopt niet, zegt JJ. “Harry heeft het heel duidelijk gemaakt - niet alleen in het interview met Oprah maar ook daarvoor al - dat hij wil blijven dienen", zegt JJ. “Zeker in het geval van een gemeenschap als het leger, die hem duidelijk nauw aan het hart ligt. Harry is een veteraan, dus hij zal blijven dienen, ook al gebeurt dat nu vanop een andere plaats. We bevinden ons allemaal op verschillende plaatsen nu."

“Al vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, hebben we hetzelfde doel”, zegt JJ. “We gebruiken de vaardigheden en waarden die ons zijn bijgebracht in het leger. We stoppen gewoon niet met te dienen", klinkt het bij de veteraan, die eraan toevoegt dat Harry dit z'n leven lang zal blijven doen. “Onze eed van trouw stopt niet op de dag dat je je uniform uitdoet. Bovendien is het helpen van anderen wat ons in de eerste plaats naar het leger bracht.”

