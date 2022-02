Goed gekopieerd is half gewonnen? Koningin Mathilde leek soms de tweelingzus van Máxima in het Midden-Oosten

Toen ze Mathilde in Oman elegant van de vliegtuigtrap zag komen, was Joëlle Vanden Houden - voormalig ‘Royalty’-producer en auteur van het boek ‘Koninklijke Stijl: Kleed Je Als Een Royal’ - meteen verkocht. Onze koningin had voor een creatie van de Colombiaanse ontwerpster Johanna Ortiz gekozen met bijpassende schoenen en mondkapje. “Die jurk was perfect, want het motief met palmbomen en de duidelijke zandkleuren waren een duidelijke knipoog naar het gastland en zo ook een vorm van erkenning”, aldus Vanden Houden. “Mathilde brengt wel vaker zo’n ode door diplomatiek perfect gekozen outfits. Flag dressing heet dat. Toen ze destijds Canada bezocht, droeg ze een knalrode outfit en bij een bezoek van de Franse president opteerde ze voor Dior. Dat lijkt logisch, maar niet alle royals of hoogwaardigheidsbekleders kiezen voor die symboliek. Mathilde dus wel. Die trend leerde ze trouwens van prinses Diana, die destijds in Japan arriveerde in een witte jurk met rode bollen. Een duidelijkere verwijzing naar de Japanse vlag bestond er niet. Sindsdien maken sommige royals wel vaker een statement met hun outfit. Mathilde koos voor een juiste en elegante balans van oost en west.”