“God Save the Queen”: heel de wereld bidt voor Queen Elizabeth

Royalty Kleinzoon Nelson Mandela kwaad op Meghan Markle: “Apartheid is niét hetzelfde als trouwen met een prins”

Zwelivelile ‘Mandla’ Mandela, kleinzoon van de iconische vrijheidsstrijder Nelson Mandela, is kwaad op Meghan Markle (41). Die laatste zei in een recent interview: “Iemand zei me: ‘Toen jij met Harry getrouwd bent, hebben we even hard op straat gefeest als toen Mandela vrijgelaten werd uit de gevangenis.’” Volgens Mandla is dat onzin: “Dat is niét hetzelfde.”

31 augustus