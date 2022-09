“God save the king”: wat verandert er voor prins William, Kate en de kinderen nu Charles koning is?

Royalty Wordt Charles binnen 18 maanden koning? Britten zijn overtuigd van wel, want de Queen wil op pensioen

Er is nog niets officieel gemaakt, maar achter de schermen van Kensington Palace gedraagt prins Charles zich al als een echte koning. Dat is misschien broodnodig, want volgens de Britse media is de Queen van plan om op haar 95ste op pensioen te gaan, en dat is binnen 18 maanden al zover. Ze heeft het intussen wel verdiend, want met 65 jaar op de troon is ze de langst regerende Britse koningin ooit.

28 november