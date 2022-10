Ghislaine Maxwell zegt dat foto van prins Andrew en Virginia Giuffre nep is: “Zijn zo’n 50 zaken verkeerd aan”

RoyaltyDe wereldberoemde foto van prins Andrew (62) en Virginia Giuffre (39) kwam zo’n elf jaar geleden aan het licht, maar ondertussen zou Ghislaine Maxwell (60) alsnog van gedachten veranderd zijn over de echtheid van het beeld. In een interview, vanuit de gevangenis, met ‘The Mail On Sunday’ zei Maxwell dat de foto in kwestie nep is. “We krijgen een vertekend beeld van de realiteit te zien.”

“Op dit moment geloof ik niet meer dat de foto in kwestie echt is”, aldus Maxwell vanuit de gevangenis in een interview met ‘The Mail On Sunday’. “We krijgen een vertekend beeld van de realiteit.” De voormalige handlanger van Jeffrey Epstein maakte wel niet bekend waarom ze plots van gedachten veranderd is. “Er zijn veel zaken aan deze foto die verkeerd zijn. Zodra mijn beroep voorbij is, wil ik hier met plezier verder over vertellen.”

Zeven jaar geleden dacht Ghislaine Maxwell er echter helemaal anders over. In 2015 bevestigde de vrouw in een e-mail aan Alan Dershowitz, één van de bekendste advocaten van de Verenigde Staten, dat de foto van prins Andrew en Virginia Giuffre wel degelijk echt is. “Hij ziet er echt uit. Ik geloof ook dat dit het geval is”, klonk het toen. ‘The Mail On Sunday’ schrijft ondertussen dat er volgens Maxwell “meer dan 50 zaken verkeerd zijn aan de foto”.

Seksueel misbruik

Virginia Giuffre, de blonde vrouw die te zien is op de foto, verklaarde in 2016 dat ze de originele foto in 2011 aan de FBI heeft gegeven. Daarnaast zouden agenten nog zo’n twintig andere foto’s van Giuffre gekregen hebben.De foto waar ze samen met prins Andrew op te zien is, is echter de bekendste. De originele foto werd vermoedelijk in maart 2001 genomen door Jeffrey Epstein zelf. Tien jaar later, op 27 februari 2011, werd het beeld voor het eerst gepubliceerd in ‘The Mail On Sunday’. Op de foto is te zoen hoe de hand van prins Andrew rond het middel van Virginia Giuffre ligt. Deze laatste was destijds nog maar zeventien jaar oud.

De foto maakt deel uit van een rechtszaak tussen Giuffre en de Britse prins. De vrouw beweert namelijk dat dat ze seksueel misbruikt en verkracht is door hertog van York. Prins Andrew zelf ontkent alle beschuldigingen. Eerder zei ook hij al dat de foto in kwestie bewerkt is.

