‘Ghislaine, Andrew en de pedofiel’: straffe nieuwe getuigenissen brengen prins Andrew in nog nauwere schoentjes

Royalty‘Ghislaine, prins Andrew en de pedofiel’: de titel alleen al doet even naar adem happen. In een documentaire die dinsdagavond werd uitgezonden op de Britse tv-zender ITV, kwamen heel wat verrassende getuigen in de misbruikzaak rond Jeffrey Epstein aan bod. Maar het zijn vooral de pijnlijke details over de Britse prins Andrew (62) die opvallen. Van zijn ‘romantische’ band met Ghislaine tot zijn bizarre collectie teddyberen: de zwaar gehavende reputatie van de prins krijgt een fikse nieuwe knauw. “Hij kreeg massages van jonge meisjes.”