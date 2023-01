Gezinspsychologe over prins Harry: “Hij zoekt naar een nieuw evenwicht, hoe kies ik voor de liefde én respecteer ik traditie?”

Taliban noemen prins Harry oorlogsmis­da­di­ger: “Hij is een verliezer met een grote mond”

Een hooggeplaatst lid van de taliban beschuldigt de Britse prins Harry van oorlogsmisdaden. In zijn autobiografie ‘Spare’ schrijft de hertog van Sussex dat hij tijdens zijn twee militaire missies in Afghanistan in totaal 25 talibanstrijders doodde. “Hij is een verliezer met een grote mond”, klinkt het vanuit het hart van de islamitische beweging.

