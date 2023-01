Gezinspsychologe over prins Harry: “Hij kiest na jaren van drank, drugs en negatieve aandacht voor de liefde boven het protocol”

Royalty Is dit de vrouw die prins Harry ontmaagd heeft? Geruchten doen de ronde na expliciete passage in biografie

Prins Harry (39) onthult daadwerkelijk álle details uit zijn jeugd in zijn nieuwe boek ‘Reserve’. Zelfs het moment waarop hij zijn maagdelijkheid verloor beschrijft hij zonder schroom. Al houdt hij er naar eigen zeggen niet zo’n fijne herinneringen aan over. Hoewel hij geen namen noemt, vermoedt men dat model Suzannah Harvey de vrouw in kwestie was.

7 januari