Getouwtrek in Buckingham Palace nu prins Andrew op koninklijke status aast: “Ze weten dat hij de Queen manipuleert”

Prins Andrew was maandag niet aanwezig op de jaarlijkse Order of the Garter-ceremonie in Windsor Castle, een viering van de belangrijkste ridderlijke orde van het koningshuis. Een grote nederlaag voor de prins, die zich verwacht had aan een vlekkeloze terugkeer naar zijn koninklijke leventje. Sinds hij tot een schikking kwam met Virginia Giuffre, die hem ervan beschuldigt haar verkracht te hebben toen ze nog maar 17 jaar was, doet hij er alles aan om zijn eer te herstellen. En daarvoor trekt hij zonder schaamte naar zijn moeder, Queen Elizabeth. “Hij vroeg haar persoonlijk om zijn titel van kolonel van de Grenadier Guards terug te krijgen, een belangrijke militaire titel”, zo zegt een paleismedewerker tegen de Britse krant The Telegraph. Maar dat is niet het enige dat de prins terug wil. “Het belangrijkste voor Andrew is zijn status als koninklijke hoogheid (HRH, ofwel ‘his royal highness’). Die titel verloor hij in januari dit jaar, toen de beschuldigingen van Giuffre hoogtij vierden in de media.” Hoewel de Queen toen nog sympathie voor hem kon opbrengen, was het zijn broer - kroonprins Charles - die zijn voet neerzette en ervoor zorgde dat Andrew zich niet meer tot de werkende royals mocht rekenen.