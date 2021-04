Gesprekken tussen Harry en andere royals on hold gezet: “Er wordt te veel informatie gelekt vanuit kamp Sussex”

RoyaltyAlle gesprekken met prins Harry (36) zijn voorlopig on hold gezet, zo vertelt een bron binnen het paleis aan The Sun. De Britse prins en zijn echtgenote, Meghan Markle (39), zouden daarvoor te veel privé-informatie aan de pers lekken.

Er zijn geen betekenisvolle gesprekken meer gevoerd tussen Harry en de rest van de royals, sinds de begrafenis van Philip. “Paleismedewerkers en koninklijke adviseurs maken zich zorgen over de betrouwbaarheid van Harry”, zegt een insider tegen The Sun. “Ze ontdekten dat er slechts uren na zijn terugkeer in de Verenigde Staten plots verschillende artikels in de lokale media verschenen met details over persoonlijke gesprekken tussen hem, William en Charles. Er werd zelfs bekendgemaakt dat Meghan Markle en haar zoon Archie een Zoomgesprek hadden met de Queen. Dat is privé-informatie die zonder twijfel gelekt is door de Sussexen.”

Het gebeurt namelijk regelmatig dat vrienden van het koppel, vooral die van Meghan Markle, zich openlijk uitlaten in de pers. Zo vertelde één van haar beste vriendinnen vele details over het dagelijkse leven van Markle aan People. En Omib Scobie, een vriend van het paar die meeschreef aan de biografie ‘Finding Freedom’, verklaarde pas nog in de media dat “Harry twee keer met de koningin heeft gesproken” en dat hij hoopt op verzoening met zijn familie: “De gesprekken tijdens de begrafenis zijn een ijsbreker geweest voor toekomstige gesprekken over dingen die ze tot nu toe nog niet met elkaar hebben besproken.” Hij beweert dat alles gehoord te hebben van ‘een bron die dicht bij Harry staat’, en het paleis is ervan overtuigd dat het om Meghan Markle zelf gaat.

Volgens diezelfde insider zijn er geen vorderingen gemaakt in de relatie tussen William en Harry, die nog steeds erg gespannen is. “Voorlopig worden alle plannen voor een gesprek van tafel geschoven, omdat er té veel informatie doorsijpelt naar de kranten. Intussen blijft de situatie wat ze was: Harry heeft amper nog contact met zijn familie.”

