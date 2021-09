“Geschokt en verbijsterd door boevenpraktijken”: werknemers stappen op bij organisatie van prins Charles

Royalty Politie ziet niets strafbaars aan beroemd BBC-interview met prinses Diana

15 september De Britse politie ziet geen strafbare feiten bij het tot stand komen van het beroemde televisie-interview van de BBC met Diana in 1995. Uit onafhankelijk onderzoek bleek eerder dit jaar nochtans dat de omroep had verzwegen dat het gesprek met de prinses was geregeld door valse informatie te verstrekken. De politie deed daarop zelf speurwerk naar het interview dat journalist Martin Bashir (58) met haar had.