Gelekte memoires van prins Harry laten weinig aan verbeelding over: “Nadat ik seksscènes Meghan googelde, had ik elektroshocks nodig”

Prins Harry (38) heeft gesproken, en het Britse koninkrijk davert op zijn grondvesten. In zijn biografie neemt de prins geen blad voor de mond. Hij doodde 25 mensen in Afghanistan, hij gebruikte al coke toen hij 17 was, zijn broer William is zijn “aartsvijand”, zijn vader was beter niet hertrouwd met Camilla en hij googelde seksscènes van Meghan in Suits - waarna hij in therapie ging. En over zijn ontmaagding is hij heel vrank: “een vernederend moment in een veld met een oudere vrouw die van paarden hield.”