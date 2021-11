Gelekte berichten en loslippige perschef bewijzen: Buckingham Palace deed wél alles om Meghan Markle te beschermen

Royalty Halfzus wil Meghan Markle aanklagen voor laster en eerroof na uitgelekte mails

Samantha Markle (57), de halfzus van Meghan Markle (40), wil de hertogin van Sussex aanklagen wegens laster omdat ze privé-info heeft bezorgd aan de auteurs van ‘Finding Freedom’. In een e-mail zei Meghan dat haar halfzus de voogdij over alle drie haar kinderen van verschillende vaders had verloren. “Ze deed er alles aan om ons gezin in een slecht daglicht te plaatsen”, stelt Samantha.

