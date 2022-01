Gekocht door Napoleon en bijna verwoest door brand: achter de schermen van het Koninklijk Kasteel van Laken

RoyaltyWaar en hoe wonen koning Filip en Mathilde? Het is een simpele vraag, waar verassend weinig Belgen het antwoord op weten. Al is daar ook een reden voor: over de persoonlijke residentie van de vorst - het Koninklijk Kasteel van Laken - is amper iets publiekelijk bekend. Enkel op uitnodiging zwaait Filip de metershoge deuren open, om zich vervolgens met zijn gezelschap terug te trekken in één van de salons in zijn appartement van drie verdiepingen. Tijd dus voor een virtuele rondleiding op het domein, dat ouder is dan België én groter in oppervlakte dan heel Monaco.