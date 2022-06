Gekiekt! Zeldzame foto van Harry en Meghans dochtertje Lilibet vrijgegeven

Royalty Gênant voor de Queen: controver­si­eel liedje over prins Andrew klimt naar top van Britse hitlijsten

Een controversieel liedje waarin de spot wordt gedreven met prins Andrew (62) is een hit in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer van de Britse band The Kunts bereikte de lijst van ‘Top 20 Trending Songs’, zo blijkt uit gegevens van The Official Charts Company.

4 juni