Geheime filmpjes schetsen duister beeld over situatie van prinses Latifa van Dubai: “Iedere dag vrees ik voor mijn veiligheid en mijn leven”

RoyaltyWaar is prinses Latifa van Dubai (35)? Na een mislukte ontsnappingspoging om uit de klauwen van haar vader te blijven, ontbreekt elk spoor van de jonge vrouw. Haar enige contact met de buitenwereld waren onthutsende video’s die ze in 2019 stiekem maakte vanuit een villa in Dubai. Maar nog datzelfde jaar verloren haar vrienden het laatste contact toen de filmpjes plots stopten. In de hoop om meer wereldwijde aandacht te vragen voor de ongelukkige prinses, delen ze de beelden nu met BBC. “Elke dag wordt de situatie wanhopiger.”

“Elke dag maak ik me zorgen om mijn veiligheid en mijn leven. Ik weet niet of ik dit ga overleven." De video’s die prinses Latifa van Dubai in 2019 maakt, laten weinig aan de verbeelding over. Met een bange blik in de ogen, beschrijft ze hoe de luxevilla waarin ze verblijft, omgebouwd is tot een gevangenis. “Alle ramen zijn gebarricadeerd. Er staan vijf politieagenten buiten, en in huis zijn er ook nog twee politievrouwen. Ik kan niet eens naar buiten voor wat frisse lucht. De politie zegt dat ik mijn hele leven zal vastzitten en de zon nooit meer zal zien. Iedere dag vrees ik voor mijn veiligheid en mijn leven.” De filmpjes - bedoeld voor haar vrienden - worden stiekem opgenomen in de badkamer: de enige kamer die op slot kan. Ze maakt ze met een gsm die ze een jaar na haar terugkeer naar Dubai stiekem kreeg toegestopt. Dat gaat zo enkele maanden door, maar dan stopt de stroom aan video’s plots. Sindsdien is er van Latifa geen spoor meer.

Quote We sloten onszelf op in de badkamer. De cabine vulde zich al snel met rook en Latifa schreeuwde. Het was afschuwe­lijk en ik kon helemaal niets doen. Tiina Jauhiainen

Twee ontsnappingspogingen

Haar vrienden, met haar voormalige capoeira-instructeur (een soort vechtkunst) Tiina Jauhiainen op kop, zijn doodongerust. Te meer omdat Latifa in een van haar filmpjes dit opmerkt: “Ik wil geen gegijzelde zijn in deze ‘gevangenis-villa’. Ik wil gewoon vrij zijn. Ik weet niet wat ze met me van plan zijn. Elke dag wordt de situatie uitzichtlozer. Ik ben gewoon héél, héél erg moe.” In een laatste poging om de zaak opnieuw in de aandacht te brengen, besluiten de vrienden om de video’s aan BBC te bezorgen. “Er is zoveel tijd voorbij gegaan sinds we het contact met Latifa verloren", klinkt het. “We hebben lang nagedacht of we de video’s wel zouden delen, maar ik denk dat ze zou willen dat we voor haar vochten en het niet zomaar opgaven."

Volledig scherm Latifa's vader, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum © AFP

Wanneer ze 16 is probeert Latifa voor het eerst om haar thuisland - en haar vader - te ontvluchten. Een weinig succesvolle poging, want ze wordt betrapt en teruggestuurd. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de emir van Dubai, beveelt dat zijn dochter - een van zijn dertig kinderen - enkele jaren in de gevangenis moet afkoelen. Maar wanneer ze vrijkomt, heeft ze haar plan om te ontsnappen nog niet laten varen. Ze neemt capoeira-instructrice Tiina in vertrouwen. “Latifa mag niet studeren, werken, reizen. Ze mag zelfs geen vriendinnen bezoeken. Ze heeft een strenge avondklok. Ze wordt eigenlijk als een kind behandeld”, zegt die later. “En als ze al geld krijgt, biedt het haar slechts een kleine afleiding van haar rotleven.”

Ware James Bond-stijl

De twee vrouwen besluiten om Dubai in ware James Bond-stijl te ontvluchten. Ze roepen de hulp in van de voormalige Franse spion Herve Jaubert. Latifa had zijn boek, ‘Ontsnappen uit Dubai’ gelezen, en ziet in Jaubert de ideale bondgenoot. De Fransman zegt toe: hij zal de prinses helpen ontsnappen. Op 24 februari 2018 gaan Latifa en Tiina naar een bar in het centrum van Dubai, zogezegd om te ontbijten. In de toiletten verkleedt de prinses zich en spoelt ze haar smartphone door. Van daaruit gaat de tocht verder naar het Sultanaat Oman, waar ze in een opblaasbaar bootje de zee opgaan. Eenmaal in internationale wateren worden ze opgepikt door Jaubert, die onder Amerikaanse vlag vaart. “Eenmaal we richting India voeren, volgden de emoties, van opluchting tot angst. Alsof Latifa plots besefte wat er kon gebeuren als haar vader ons vond”, herinnert Tiina zich.

Eindelijk vrijheid, lijkt het. Maar acht dagen later - voor de kust van India - loopt het mis. Gewapende paracommando’s beklimmen het schip en dwingen Latifa en Tiina met rookgranaten tevoorschijn te komen. “We sloten onszelf op in de badkamer. De cabine vulde zich al snel met rook en Latifa schreeuwde. Het was afschuwelijk en ik kon helemaal niets doen”, zegt Tiina. Eenmaal op het dek wachten tientallen gewapende commando’s hen op: “Alsof we in een thriller meespeelden.”

Quote Ik wilde het trauma van haar aandoening niet nog erger maken. Mary Robinson legt uit waarom ze Latifa geen vragen stelde over haar situatie

In de val gelokt

Beide vrouwen worden opnieuw naar Dubai gebracht. Terwijl Latifa in haar luxekooi verdwijnt, brengt Tiina drie weken door in een isoleercel. “Er werd me verteld dat ik de heerser van Dubai had verraden door zijn dochter te helpen.” Eenmaal vrijgelaten verlaat ze Dubai voorgoed, maar ze blijft zich het lot van de prinses aantrekken. Die verschijnt nog één keer in het openbaar, in december 2018. Dan brengt Mary Robinson, een commissaris voor de Mensenrechten, een bezoek aan de familie op vraag van haar vriendin, prinses Haya van Jordanië. De twee vrouwen wordt verteld dat Latifa aan een bipolaire stoornis lijdt - iets wat niet klopt. Maar Robinson gaat mee in het verhaal en stelt Latifa geen vragen over haar situatie: “Ik wilde het trauma van haar aandoening niet nog erger maken", geeft ze daarvoor als uitleg. De foto’s van haar en Latifa gaan de wereld rond - schijnbaar een duidelijk teken dat de prinses het goed maakt. Wanneer ze daar nu op terugkijkt, voelt Robinson zich in de val gelokt. “Ik ben nog steeds erg bezorgd om Latifa. Ik denk dat hier onderzoek naar moet gebeuren."

Volledig scherm Mary Robinson, commissaris voor de Mensenrechten, brengt in 2018 een bezoekje aan Latifa. De foto's moeten aantonen dat alles prima is met de prinses. Maar Mary voelt zich in de val gelokt. © AP

In 2019 ziet het er even goed uit voor Latifa. Nadat prinses Haya, een van de vele vrouwen van haar vader, naar het Verenigd Koninkrijk vlucht met twee van haar kinderen, vraagt ze daar bescherming aan. Tijdens het proces komt ook de situatie van Latifa en haar oudere zus Shamsa - die in 2000 na een ontsnappingspoging ontvoerd werd uit het Verenigd Koninkrijk - aan bod. “Sheikh Mohammed houdt een regime in stand waarbij deze twee jonge vrouwen van hun vrijheid beroofd werden", laat de rechter noteren. Maar tot een echte oplossing komt het niet. Vandaar deze wanhopige poging van Latifa’s vrienden om haar videoberichten te delen. Vraag is nog maar of dat iets zal uithalen. Vanuit Dubai klinkt voorlopig enkel geluid vanuit het kamp van de Sheikh: “Latifa is veilig, in de liefdevolle zorg van haar familie." De prinses zelf - waar ze ook is - zwijgt in alle talen.

