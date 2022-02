Geen impulsieve beslissing, maar een goed doordacht plan: de strategie achter ‘Queen Camilla’

Royalty Een Queen van alle tijden: zeven decennia Elizabeth in zeven beelden

Compleet onverwacht en naar eigen aanvoelen veel te vroeg werd Elizabeth, Lilibet, na het overlijden van haar vader op 6 februari 1952 koningin van het Verenigd Koninkrijk. 70 jaar, drie generaties en veertien premiers later is ze het langst regerende staatshoofd ter wereld. Standvastig maar niet onwrikbaar, doortastend maar geen ijskoningin. Zeven decennia in zeven beelden, met grote en kleine kantjes van ‘Her Majesty The Queen’.

6 februari