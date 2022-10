Geen extra feestdag voor kroning van Charles III: ministers willen die van 1 mei “weekje opschuiven”

“Deze twee evenementen combineren zou de hele natie geweldig vinden”, aldus minister David Jones. “Het zou voor mooie herinneringen zorgen voor ons allemaal.” Minister Michael Fabricant gaat zelfs nog een stapje verder: “Het is inderdaad logisch om de feestdag van 1 mei een beetje uit te stellen, maar waarom geven we de mensen niet gewoon twéé feestdagen? Op 1 mei én op maandag 8 mei? Het gebeurt immers maar een keer in een generatie dat we een nieuwe koning krijgen. Een feestdag zal ons helpen dat nieuwe tijdperk in te zetten.”