Geen bruiloft, wél gehaktballen: RTBF reageert op klachten over koninklijk huwelijk Maria Laura

RoyaltyDe Franstalige openbare omroep RTBF heeft verschillende klachten ontvangen over de verslaggeving rond de bruiloft van prinses Maria Laura (34). De dochter van prinses Astrid (60) stapte op 10 september in het huwelijksbootje, maar volgens sommige kijkers en luisteraars werd daar door RTBF amper aandacht aan besteed. Bij de omroep reageert men dat ze “overweldigd” werden door de dood van Queen Elizabeth, die twee dagen voor het huwelijk van Maria Laura overleed.

“Zeer verbaasd dat er niet in het minste werd bericht over het huwelijk van de dochter van prinses Astrid! Je moet naar de concurrerende zender kijken om op de hoogte te blijven. Zouden jullie anti-royalist zijn?”, vroeg een misnoegde kijkers zich af. Een ander zei: “Ik vind het jammer dat het huwelijk van een Belgische prinses niet werd becommentarieerd of zelfs maar werd vermeld tijdens het journaal van zaterdagavond”, terwijl nog een ander klaagde: “Beschamend dat de RTBF niet spreekt over het huwelijk van prinses Maria Laura.”

In een artikel op hun website reageert de Franstalige omroep op alle klachten. Ze willen benadrukken dat het huwelijk wel degelijk werd opgepikt door meerdere RTBF-titels. “Eerst op de website van ‘RTBF Info’, waar ‘s middags een artikel werd gepubliceerd waarin uitgelegd werd dat het huwelijk van het koppel ‘s ochtends in het stadhuis van Brussel had plaatsgevonden en dat er een religieuze ceremonie zou volgen”, klinkt het. “Ook op de radio bespraken de twee grote zenders Vivacité (om 17 uur) en La Première (om 18 uur) het huwelijk in het kort.”

“We werden overweldigd”

Volgens RTBF stuurde het overlijden van de Britse Queen Elizabeth, twee dagen voor het huwelijk, hun plannen in de war. “Dit is één van de belangrijkste redenen die het huwelijk van Maria Laura overschaduwden hebben op het tv-nieuws”, aldus de omroep. “Het overlijden van de koningin donderdagavond zette in de dagen daarna het nieuws op zijn kop.” Jean-Paul Dubois, adjunct-hoofdredacteur van het televisiejournaal, verdedigt de aanpak: “In termen van koninklijk nieuws werden we echt overweldigd door wat er gebeurde bij Balmoral en in Londen. We hebben deze keuze gemaakt om ons te concentreren op het Britse nieuws en dit huwelijk te negeren.”

Het journaal had geen aandacht kunnen besteden aan de bruiloft, zonder andere onderwerpen te schrappen. “Maar de redacteurs wilden het werk van de journalisten in de regio niet minachten”, klinkt het verder. “De reportage over ‘les vitoulets à Charleroi’ (een wedstrijd gehaktballendraaien, red.) lijkt misschien anekdotisch, maar het was een kwaliteitsrapport dat over een belangrijk deel van de lokale folklore ging. Er kon geen sprake van zijn om die journalist voor niets te laten werken.”

