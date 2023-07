Geen 420.000 euro per jaar: koningin Camilla krijgt dotatie van prins Philip niet

ROYALTY Waar is Charlène? Prinses van Monaco laat niks van zich horen op huwelijks­ver­jaar­dag en bijzonder familiemo­ment

Waar is Charlène? De vraag is opnieuw actueel. De prinses van Monaco (45) is al twee weken niet meer in het openbaar gezien. Ze gaf ook geen teken van leven op haar huwelijksverjaardag met prins Albert en deze week was ze als enige Grimaldi afwezig op een emotionele familiebijeenkomst. Het leidt opnieuw tot geruchten over een mogelijke scheiding.