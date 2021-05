Gayle King presenteert tv-special over koningin Elizabeth: “Ze heeft 69 interessante jaren meegemaakt”

Royalty Hoogzwange­re Meghan geeft toespraak en doelt op toekomstig dochtertje: “Alle meisjes moeten steun krijgen”

9 mei De hertogin van Sussex heeft gisteren in een virtuele toespraak laten weten dat ze voor iedereen gelijke toegang wil tot het COVID-vaccin, ook voor haar toekomstig dochtertje. “Alle meisjes over de hele wereld moeten steun en mogelijkheden krijgen. Hun toekomstige leiderschap hangt af van de beslissingen die we nu nemen.”