Gastenlijst voor verjaardagsfeestje van kroonprinses Mette-Marit veroorzaakt ophef in Noorwegen

Terwijl er op 25 augustus bijna 400 gasten zich verzamelden op de binnenplaats van het paleis van Oslo om kroonprins Haakon te feliciteren met zijn verjaardagen, koos zijn vrouw Mette-Marit ervoor om haar speciale dag op een meer ingetogen manier te vieren. Zo werd er een dienst gehouden in de paleiskapel van Oslo, gevolgd door een bezoek aan Litteraturhuset, een centrum in Oslo voor literatuur en lectuur, waar Mette-Marit de gezelligheid opzocht.

Het was echter de aanwezigheid van diverse beroemde en prominente mediabazen en journalisten die de aandacht trok tijdens het gebeuren. De machtigste namen uit de Noorse medialandschap kwamen het glas heffen op de verjaardag van de kroonprinses. En daar gaan onafhankelijke media niet mee akkoord: “Als invloedrijke mediabestuurders besluiten om koninklijke feestjes bij te wonen, kan dit leiden tot twijfels over hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid”, vindt Ulf André Andersen, hoofdredacteur van dagblad ‘Se og Hør’. En ook koningshuis-expert Tove Taalesen stelt zich vragen: “Hoe kunnen journalisten nu nog neutraal blijven wanneer ze rapporteren over het koppel?”

Anders Giæver, één van de uitgenodigde ‘mediamannen’, heeft ondertussen gereageerd op de kritiek. Hij benadrukte dat hij zijn werkgever vooraf had ingelicht over zijn vriendschap met Mette-Marit én zijn aanwezigheid op het feestje. “Ik maak me er dus niet druk om. Alles is prima.” Toch heeft het feestje van Mette-Marit geleid tot een breder debat over relaties van journalisten in verhouding tot hun onderwerpen.