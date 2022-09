‘Furieuze’ prins Harry weigerde zélf etentje met Charles en William in Balmoral, na ruzie over Meghan

Canadese premier Trudeau luid zingend gespot in Londens hotel twee dagen voor begrafenis Queen Elizabeth

De Canadese premier Justin Trudeau ligt in eigen land en in het Verenigd Koninkrijk onder vuur nadat online beelden van hem verschenen waarop te zien is hoe hij luid Queen’s hit ‘Bohemian Rhapsody’ meezingt aan een piano in een Londens hotel. De beelden werden twee dagen voor de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth gemaakt, toen het Verenigd Koninkrijk en de Gemenebest - waar Canada deel van uitmaakt - officieel nog in rouw waren.

20 september