Frivool, nutteloos en doodongelukkig met Leopold II: wie was Marie-Henriette, de vergeten koningin van België?

Waar gaan de miljoenen naartoe en waarom stapt iedereen op? Stichting Harry en Meghan geeft eerste rapport vrij

Prins Harry (38) en Meghan Markle (41) delen voor het eerst een rapport over hun Archewell Foundation. In het verslag wordt onder meer berekend welke ‘wereldwijde impact’ hun stichting kon maken, al roepen de documenten ook nieuwe vragen op. Zo bleek dat verschillende leidinggevenden binnen Archewell de handdoek in de ring gooiden en vragen tegenstanders zich af naar waar, of beter naar wie, alle opgehaalde miljoenen zijn gevloeid. Dit is de Archewell Foundation doorgelicht.

1 februari