Foto van prinses Amalia voor Dierendag lokt opvallend veel kritiek uit

De foto van prinses Amalia is genomen in de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Amalia verklaarde eerder al dat paardrijden één van haar grote passies is. Het beeld werd dinsdag gedeeld via de sociale media van de Nederlandse koninklijke familie, maar opvallend veel tegenstanders van het koningshuis lieten hun ongenoegen blijken onder de foto.

(lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We hebben dit paard gefinancierd”, is een veelvoorkomende reactie op Twitter. Maar ook: “Ach ja, wrijf het er maar even in dat zij paard kan rijden van ons geld” en “Het mag wat kosten, terwijl de medemens in de kou zit en zijn voedsel niet meer kan betalen.” Iemand anders schreef dan weer: “Laten we het paard houden en de monarchie afschaffen”, terwijl nog een ander reageerde: “De doorsnee Nederlander kan nog amper een hond of een kat onderhouden!”

Verschillende mensen deelden onder de foto ook nieuwsartikels over de energiecrisis of andere maatschappelijke problemen. Zij vonden het niet kunnen dat er zoveel aandacht werd besteed aan de “dure vrijetijdsbesteding” van een prinses. “Van mij mag heel dat koningshuis wel opgeheven worden”, schreef iemand. Terwijl nog anderen reageerde: “Na jaren koningsgezind geweest te zijn hebben ze nu écht afgedaan bij mij” en “Zij lachen de bevolking in armoede nog wat extra uit. Zo ging het er ook aan toe vlak voor de Franse revolutie.”

HERBEKIJK OOK: Nederlandse koninklijke familie uitgejouwd op Prinsjesdag

Populariteit onder druk

Veel kritiek dus, al staat de ‘koningsgezindheid’ in Nederland al veel langer onder druk. Tijdens de coronacrisis begingen de Nederlandse royals verschillende blunders, waarna het vertrouwen in de monarchie kelderde. Dat gebrek aan vertrouwen is vandaag nog duidelijk merkbaar: onlangs werden de Oranjes uitgejouwd tijdens enkele evenementen en een recente peiling wees uit dat nog slechts 51 procent van de Nederlanders de voorkeur geeft aan een monarchie als staatsvorm. Dat is een historisch laag cijfer.

Ondanks alle commentaren waren er evenwel ook mensen die in de bres sprongen voor de prinses. “Jammer deze reacties, voor zo’n leuk en positief bericht”, schreef iemand. Of ook: “Online een meisje van 18 afbreken, walgelijk”, “Tjonge jonge, wat een vreselijke reacties hier” en “Als volwassene een meisje van 18 online belachelijk maken. Wat zal je trots zijn op jezelf...” Iemand anders vroeg zich dan weer af waarom de reacties onder de foto niet gemodereerd werden: “En Koninklijk Huis, hoe vinden jullie zelf dat het gaat, gezien de reacties?”

HERBEKIJK OOK: Koning Willem-Alexander grijpt in bij vraag over liefdesleven Amalia

LEES OOK: