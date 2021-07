‘Finding Freedom’-schrijver beweert dat William geruchten over Harry startte: “Hij trok zijn mentale gezondheid in vraag”

Royalty‘Finding Freedom’ schrijver Omid Scobie, die nauwe banden zou hebben met prins Harry (36) en Meghan Markle (39), beweert dat prins William (39) geruchten over zijn broer de wereld in heeft gestuurd. “Het is niet toevallig dat Harry’s mentale gezondheid net na zijn interview in vraag werd getrokken.”

Omid Scobie deed zijn verhaal in de documentaire ‘Harry & William: What Went Wrong?’, die gisterenavond voor het eerst werd uitgezonden op de Britse zender ITV. Daarin beweerde hij dat medewerkers van prins William nare verhalen over prins Harry lekten in de pers, zodat hij minder geloofwaardig over zou komen. “Het raakte plots bekend dat ‘William zich zorgen maakte over de mentale gezondheid van Harry’”, aldus Scobie. “Dat gebeurde niet toevallig vlak nadat het interview van Harry en Meghan met Tom Bradby was uitgezonden. In dat interview vertelde Harry dat hij en zijn broer ‘zich op een ander pad bevonden’.”

Daarmee bevestigde Harry de langlopende geruchten over een vete tussen hem en zijn broer: “William en ik bevinden ons op dit moment op een ander pad, maar ik zal er altijd zijn voor hem en ik weet dat hij er altijd zal zijn voor mij. We zien elkaar niet zo vaak meer als vroeger, maar ik hou nog heel veel van hem”, klonk het. “Uiteindelijk gaan al die dingen nergens over. Als broers heb je goede dagen en slechte dagen."

“In de kranten stond de volgende ochtend te lezen dat William zich zorgen maakte, maar die geruchten over Harry’s mentale gezondheid zijn door zijn eigen mensen ingefluisterd bij de media. En dat heeft voor een nog grotere kloof tussen de twee prinsen gezorgd. Voor Harry werd de vinger op een pijnlijke wonde gelegd, het is niet onopgemerkt voorbij gegaan.” Scobie leverde geen concreet bewijs voor zijn beschuldigingen. “Of William zelf voor die geruchten heeft gezorgd zullen we nooit weten, maar ze kwamen van zijn bureau, waar hij de baas van is.”

De pot en de ketel

Meghan en Harry werden in het verleden al herhaaldelijk beschuldigd van het planten van informatie in de media - onder andere via Scobie. Het fenomeen werd zo schadelijk voor het koningshuis dat Queen Elizabeth voor het eerst in de geschiedenis van het koningshuis afstapte van de ‘never complain, never explain’-regel. Vanaf nu mogen medewerkers van het paleis foutieve informatie over de koninklijke familie corrigeren in de media.

Royaltybiograaf Robert Lacey, die het boek ‘Battle Of Brothers’ schreef, noemt de aanpak van Harry en Meghan ‘verwerpelijk’ in de nieuwe documentaire. “William had al heel snel door dat Meghan een verborgen agenda had. Ze had het al snel aan de stok met verschillende werknemers binnen het paleis. Ze was zeker niet zo charmant als ze eruit zag. Hun aanpak was niet gewoon Californisch, maar showbizz-gericht. Onze koninklijke familie zijn géén celebrities. Het zijn werkende leden van een publiek instituut. Meghan heeft dat nooit goed begrepen. Ik was erg verontwaardigd toen ik hun interview met Oprah op tv zag. Zulke discussies moet je niet hebben op de bank bij Oprah, maar op de bank van een psycholoog.”

Nog steeds ruzie

De documentaire kwam er vlak na een verrassende korte herdenking van prinses Diana op 1 juli, waarbij beide broers wel aanwezig waren om een standbeeld te onthullen, maar niet lang bleven plakken. Harry vertrok na 20 minuten al op het event, en was 24 uur later alweer thuis in LA. Van een verzoenend gesprek met prins William was geen sprake. Royalty-experts spreken van ‘een triestige vertoning’ en concluderen dat de twee prinsen de strijdbijl nog lang niet begraven hebben.

