Filmpje van woeste prins was niet eerste incident: hoe William en Kate al jaren moeten vechten voor privacy

Royalty Stralende prinses Elisabeth bezoekt verjaar­dags­feest­je van Noorse prinses

Kroonprinses Elisabeth was te gast in Noorwegen voor de verjaardag van prinses Ingrid Alexandra. De Noorse koninklijke familie hield een galadiner om de gelegenheid te vieren. Elisabeth dook op in een prachtige paarse jurk, aan de zijde van haar moeder, koningin Mathilde.

18 juni