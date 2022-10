Filip en Mathilde zijn in Duitsland en hebben mee: hun eigen auto, tolk én zelfs een vulpen

Royalty ‘Major eye candy’: het internet is onder de indruk van knappe medewerker van koning Charles

Nu de Britse Charles koning is, omringt hij zich met een hele schare nieuwe medewerkers. Springt daarbij meteen in het oog: zijn ordonnansofficier. Majoor Johnny Thompson - een rijzige man die tot jolijt van velen al eens graag een kilt draagt - was vaak te zien tijdens de eerste dagen van het koningschap van Charles. Hij begeleidde premier Liz Truss bij haar eerste bezoek aan Charles na het overlijden van de koningin en hij stond dicht bij de koning toen die zijn verklaring tekende. Op TikTok tieren de filmpjes over Thompson dan ook welig. De man kreeg zelfs de bijnaam ‘Major eye candy’.

30 september