Filip en Mathilde proberen troost te bieden in Chaudfontaine

LIVE. Alle Maasgemeen­ten in Limburg gaan over tot evacuatie - Weerman David Dehenauw over “ongezien” noodweer: “Lokaal 200 liter per vierkante meter gevallen in 48 uur”

23:13 De dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op elf. Vier mensen zijn nog vermist. In Luik hebben inwoners langs de Maas de raad gekregen hogere oorden op te zoeken. Ook in Limburg is de situatie penibel. Alle Maasgemeenten in de provincie gaan over tot evacuatie, bevestigt gouverneur Jos Lantmeeters. In Verviers voerde het stadsbestuur een avondklok in nadat winkels geplunderd werden. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.