Filip en Mathilde “bezweken voor charmes van Zwitserland”

RoyaltyKoning Filip (62) en koningin Mathilde (49) ontvangen de Zwitserse president en zijn vrouw op staatsbezoek in België. De ideale gelegenheid om de banden tussen beide landen aan te halen, en om persoonlijke herinneringen te delen. Want het Alpenland bracht de koninklijke familie al veel vreugde én verdriet.

“Zoals vele Belgen is ook mijn familie bezweken voor de charmes van uw land.” Koning Filip zei het tijdens het staatsdiner tegen de Zwitserse president Ignazio Cassis. Het is bekend dat hij graag met zijn gezin gaat skiën in het mondaine wintersportoord Verbier, en hij vertegenwoordigt België bijna elk jaar op het Wereld Economisch Forum in Davos. Beide aspecten liet de vorst onvermeld in zijn speech. Hij stond wel stil bij de historische banden tussen Zwitserland en de koninklijke familie.

“In 1898 kocht prins Filip, graaf van Vlaanderen, de Villa Haslihorn: een buitenverblijf in Horw (in het kanton Luzern, red.). Tijdens zijn verblijf daar trok zijn echtgenote, Marie de Hohenzollern-Sigmaringen, eropuit om de landschappen van de oevers van het Vierwoudstrekenmeer te tekenen en te schilderen”, speechte Filip. “Voor mijn overgrootvader koning Albert I was de Haslihorn het vertrekpunt voor zijn klimtochten. Hij deed hier aan alpinisme, incognito en met passie.”

Verongelukt in Küssnacht

“Tijdens het regentschap na de Tweede Wereldoorlog woonde koning Leopold III, mijn grootvader, met zijn gezin in Pregny (bij Genève, red.). Zo komt het dat zijn kinderen in die jaren in Zwitserland schoolliepen. Mijn oom wijlen koning Boudewijn werkte er zijn opleiding af. Hij behield later altijd een speciale band met Zwitserland. En mijn vader koning Albert houdt warme herinneringen over aan zijn jeugd en schooltijd in Zwitserland. Herinneringen die uiteraard terugkwamen tijdens het staatsbezoek aan uw mooie land met koningin Paola, in 2000.”

Volledig scherm De officiële foto voor het staatsdiner. (V.l.n.r.) koningin Mathilde, president Ignazio Cassis, koning Filip en presidentsvrouw Paola Rodoni Cassis. © Photo News

Filip merkte voorts op dat België en Zwitserland verbonden zijn door tragische gebeurtenissen. “De dood van mijn grootmoeder koningin Astrid in 1935 in Küssnacht. Maar ook het verschrikkelijke schoolbusongeluk in Sierre in 2012, dat wij dit voorjaar samen hebben herdacht.”

President Cassis en zijn echtgenote zijn twee dagen op staatsbezoek in België. Filip en Mathilde ontvingen hen donderdag met een ceremonie in het koninklijk paleis en namen hen mee naar het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel. Vrijdag zijn de Zwitsers in Luik en Leuven.

Het staatsdiner, donderdagavond op het kasteel van Laken, was de meest glamoureuze activiteit. Voor de gelegenheid had koningin Mathilde haar lichtroze capejurk van Armani bovengehaald die ze eerder droeg op de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito in 2019.

Volledig scherm Koningin Mathilde bij het staatsdiner. © Photo News

Volledig scherm Toosten op de goede banden tussen België en Zwitserland. © Photo News

