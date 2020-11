Filip en Mathilde bezoeken corona-afdeling in ziekenhuis en praten met 87-jarige patiënte

Royalty Prinses Delphine nog nooit zo rechtuit: “Albert explodeer­de: ‘Bel me nooit meer op, jij bent mijn dochter niet!”

18 oktober Dat Delphine (52) niet langer Boël heet, maar wel van Saksen-Coburg, én voortaan als prinses door het leven gaat, haalt ook in het buitenland de krantenkoppen. Het Australische tv-programma ‘60 minutes’ - de lokale variant van ‘Telefacts’ - had aandacht voor het verhaal en wist ‘onze’ gloednieuwe prinses te strikken voor een uitgebreid interview. En het moet gezegd: nooit eerder sprak Delphine zo rechtuit over de situatie met haar vader. “Het was tijdens de afgelopen jaren extreem ongemakkelijk voor mij, het kamp van Albert en zijn advocaten deed verschrikkelijk. Ik zal de liefde van mijn vader niet krijgen, en misschien ook niet van mijn broers en zussen. Maar ik voel me nu wel geaccepteerd en ik herleef.”