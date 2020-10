Filip en Delphine leerden elkaar kennen tijdens lunch van drie uur: “Ze hadden allebei gebrek aan vaderliefde, dat schept een band”

De eerste, historische ontmoeting tussen koning Filip (60) en prinses Delphine dateert al van eind vorige week, maar werd pas gisteren door het Paleis bekendgemaakt. Het was de vorst zelf die met de uitnodiging de stap zette, en dat al enkele dagen na de rechterlijke uitspraak op 1 oktober. "Op vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het kasteel van Laken", klonk het in een korte, gezamenlijke verklaring, waarbij ook een foto van broer en zus werd gedeeld. Opvallend: de mededeling werd gemoedelijk ondertekend met 'Filip & Delphine', zonder vermelding van hun titels. "Dat toont aan dat ze de kersverse prinses echt als familie zien. Dat ze erbij hoort en dat hun contact heel losjes is", zegt royaltywatcher Mario Danneels, die het bestaan van Delphine in 1999 publiek maakte. "Het is zo'n mooi gebaar."