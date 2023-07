Fel vermagerde Albert II mag na 9 dagen naar huis, maar zorgen om de koning zijn nog niet weg

Koning Albert (89) is weer thuis na een verblijf van negen dagen in het ziekenhuis. Hij werd niet enkel voor uitdroging behandeld, want nu blijkt dat er meer aan de hand was: Albert had ook een bloedinfectie. De vorst zag er zeer fragiel uit toen hij naar huis ging. “Eerlijk, ik schrok toen ik hem het ziekenhuis zag verlaten”, reageert onze royaltywatcher Wim Dehandschutter.