Fanatiek quizzen en autoracen op tv: waarom zijn de Nederlandse royals zoveel losser dan de onze?

Royalty Royaltywat­cher analyseert kansen op verzoening: “William en Kate willen Harry vergeven, maar Meghan blijft een probleem”

28 april Helaas bleek de begrafenis van prins Philip een gemiste kans op verzoening: prins Harry (36) en prins William (38) hebben de strijdbijl nog steeds niet begraven. “Er is vooruitgang, want William en Kate wíllen Harry wel vergeven”, zegt royaltywatcher Dan Wootton. “Maar hun relatie met Meghan Markle, dat is een heel ander verhaal.”