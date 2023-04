Familie van Fabiola spreekt voor het eerst: “Toen Boudewijn stierf, haalde ze haar Rolex tevoorschijn en gooide ze die in het graf”

Jobat Bij welke supermarkt zit je als verkoper of kassier het best? "Je paritair comité maakt een aanzien­lijk verschil”

De supermarktsector beleeft woelige tijden. Waar Delhaize zich sinds enkele weken in het oog van de storm bevindt, brengt Colruyt Group de werknemers van OKay Compact dan weer over in een gunstiger paritair comité. Maar in welke supermarkt verdien je nu het meest? En wat met de arbeidsvoorwaarden? Om het overzicht in kaart te brengen klopte Jobat.be aan bij Kristel Van Damme van vakbond ACV Puls.