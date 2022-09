Familie Queen Elizabeth geeft nieuw herinneringsbeeld vrij van vorstin op de heide

Royalty “Koning Charles toonde even zijn emoties. Het was wel zijn moeder die daar begraven werd”: royaltywat­chers analyseren begrafenis Queen Elizabeth

Het openbare leven in het Verenigd Koninkrijk stond vandaag stil voor de uitvaart van koningin Elizabeth. In miljoenen huiskamers in het hele land werd naar de televisie gekeken, maar ook in de rest van de wereld volgden miljarden mensen het gebeuren op de voet. Onder hen ook onze royaltywatchers, die terugblikken op een lange dag. “Tijdens de plechtigheid waren er heel weinig persoonlijke toetsen.” Wat wel opviel: tijdens de rouwstoet toonde Charles zijn emoties. “Dit was immers de dag waarop alles samen naar boven kwam.”

21:37