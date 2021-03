Factcheck: is Archie geen officiële prins vanwege zijn huidskleur?

“Ze zeiden dat ze niet wilden dat hij een prins of prinses zou worden, wat anders is dan het protocol voorschrijft. Ze zeiden ook dat hij geen bescherming zou krijgen. Dat was heel erg moeilijk", vertrouwde Meghan Markle toe aan Oprah Winfrey. “Het idee dat onze zoon niet veilig zou zijn en het idee dat hij het eerste lid van deze familie met een gekleurde huid zou zijn die niet dezelfde titel als de andere kleinkinderen zou krijgen...” Straffe uitspraken, maar kloppen ze ook?

Master Archie

Toen Archie in 2019 geboren werd, werd al snel duidelijk dat het jongetje geen titels zou krijgen. Omdat zijn ouders het zo wilden en hij zo een normaal leven zou kunnen lijden, klonk het toen. En dat was best aannemelijk, aangezien Harry en Meghan er nooit een geheim van hadden gemaakt dat ze voor hun kinderen een rustiger leven, ver van de spotlights hadden gewild. Bovendien kozen ze er ook voor om Archie ook de titels van zijn vader niet te laten overnemen. Zo had hij - net als Harry - ‘graaf van Dumbarton' kunnen zijn, of ‘Lord Mountbatten-Windsor’. Maar de jongen kreeg die titels niet mee, en staat nu gewoon gekend als ‘master' Archie Mountbatten-Windsor. Wanneer Harry sterft, erft Archie trouwens wel de titel van hertog van Sussex.

Als we er de Britse koninklijke geschiedenis even op naslaan, blijkt dat Archie eigenlijk sowieso geen recht had op die titel van prins. In 1917 legde koning George V namelijk vast welke leden van de koninklijke familie een koninklijke titel konden krijgen, voluit His/Her Royal Highness the prince/princess. Dat zijn de kinderen van het staatshoofd, de kinderen van de zonen van het staatshoofd en de oudste zoon van de oudste zoon van de prins van Wales. Aangezien prins Harry de jongste zoon van Charles is, mogen zijn kinderen dus niet automatisch aanspraak maken op de titel van prins of prinses.

Samengevat: wie mag er zich op dit moment prins of prinses noemen? Het hele schema, vastgelegd door koning George V, vertrekt vanuit het staatshoofd. Op dit moment is dat koningin Elizabeth. Dan zijn er drie mogelijkheden om de titel van prins of prinses te krijgen: a) je bent het kind van het staatshoofd. In dit geval: prins Charles, prins, Andrew, prins Edward en prinses Anne b) je bent het kind van de zonen van het staatshoofd. In dit geval: prins Harry en prins William c) je bent de oudste zoon van de oudste zoon van de prins of Wales. In dit geval: prins George, aangezien Charles prins of Wales is

Omwegen voor een titel

Grote kanttekening: er bestaan wel enkele omweggetjes voor als die titel echt gewenst zou zijn. De drie kinderen van prins William en Kate Middleton hebben bijvoorbeeld allemaal een koninklijke titel, hoewel enkel George daar volgens de wet recht op zou hebben. In 2013 vaardigde koningin Elizabeth een ‘letters patent' uit die vastlegde dat ook Williams andere kinderen, Charlotte en Louis, prinses en prins genoemd mochten worden. Met de kinderen van Harry werd op dat moment geen rekening gehouden, onder meer omdat de prins toen nog vrijgezel was. Ook Eugenie en Beatrice, de dochters van prins Andrew, kregen op zijn verzoek van de Queen de titel van prinses. Als Harry en Meghan toch een titel hadden gewild voor hun zoon, hadden ze dat dus eenvoudigweg kunnen vragen aan Elizabeth, die er duidelijk geen probleem van maakt om de regels een beetje aan te passen waar nodig. Zij had eenvoudigweg een nieuwe ‘letters patent' kunnen uitbrengen waarin dat vastgelegd werd. Op wiens vraag dat niét gebeurde - die van Harry en Meghan of die van het paleis - is niet duidelijk.

Koning Charles

Dat wil echter niet zeggen dat Archie nooit prins zal worden. Wanneer prins Charles (eindelijk) koning wordt, zal Archie automatisch prins worden. In het schema hierboven wordt Charles dan staatshoofd, en Archie is dan het kind van de zoon van het staatshoofd, mét recht op een titel. Ook het nog ongeboren zusje van Archie krijgt in dat geval de titel van prinses. Dat erkent ook Meghan Markle in haar gesprek met Oprah: “Er is een regel die zegt dat de kleinkinderen van de monarch (wanneer prins Charles koning wordt), Archie en onze volgende baby dus, automatisch prins en prinses zouden worden. Het is niet aan hun om dat weg te nemen. Ze wilden dat gebruik veranderen voor Archie.”

Daarmee lijkt Meghan te impliceren dat die regel speciaal voor Archie aangepast zou worden, zodat hij toch maar geen prins zou kunnen worden. Voorlopig lijkt weinig die bewering te ondersteunen. Als Charles niet zou willen dat Archie prins wordt, zou hij daarvoor een ‘letters patent’ moeten uitsturen. De enige denkbare reden waarom hij dat op dit moment zou doen, is om de monarchie klein te houden. Charles is altijd een voorstander geweest van een kleine koninklijke familie; van hem moet niet iedereen in de familie een titel krijgen en als working royal aan de slag. Maar vooralsnog zijn er geen signalen die erop wijzen dat Charles van plan is om zijn kleinzoon die titel te ontnemen.

Aanpassing op eigen vraag?

Volgens Omid Scobie en Carolyn Durand, die een biografie over Harry en Meghan schreven, zou het koppel zélf aan Charles gevraagd hebben om de titel niet uit te delen wanneer hij koning wordt. “Een bron heeft ons verteld dat het koppel ongerust is over de dag dat prins Charles koning wordt en Harry’s kinderen de titel van prins of prinses zouden erven”, klinkt het bij de twee royaltywatchers, die vaak toch het standpunt van Meghan en Harry verdedigden. “Ze hebben die bezorgdheid gedeeld met Charles, die gezegd heeft dat hij zou overwegen om een nieuw ‘letters patent’ uit te brengen wanneer hij koning wordt, om dat aan te passen.” Afgezien van het feit dat Meghan en Harry hier zelf om de aanpassing zouden hebben gevraagd, is het belangrijkst sleutelwoord hier: overwegen. Er is dus nog niets zeker.

Archie kan wanneer hij 18 is, trouwens zelf beslissen of hij de titel van prins al dan niet aanvaardt.

De volgorde van troonsopvolging en wat dat betekent voor Archie Wie wordt er koning wanneer koningin Elizabeth overlijdt? 1. prins Charles

2. prins William

3. prins George

4. prinses Charlotte

5. prins Louis

6. prins Harry

7. master Archie In principe is Archie op dit moment zevende in lijn voor de troon. Wanneer prins Charles koning wordt, staat zijn kleinzoon op plaats zes. Als Archie dan besluit om zijn prinselijke titel te behouden, dan zou hij wel eens toestemming moeten vragen aan de koning als hij wil trouwen. Dat staat zo in de Royal Marriages Act uit 1772: alle royals moesten toen de zegen van het staatshoofd vragen om te trouwen. In 2013 werd die wet wel lichtjes aangepast, waardoor enkel de zes eerste royals in de lijn voor troonsopvolging nog de zegen van de vorst nodig hadden. Al blijft het onzeker of het ooit zover zal komen voor Archie, want wanneer de kinderen van William en Kate trouwen en kinderen krijgen, schuiven hun kinderen nog voor Archie in de lijn van troonsopvolging. Dan wordt het wel héél erg onwaarschijnlijk dat Archie ooit toestemming zou moeten vragen om te trouwen.

