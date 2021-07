Expositie Eloise van Oranje is voorlopig uitgesteld

Royalty Koninklij­ke biograaf: “Harry’s volgende zet? Prins William vreest het ergste”

9 juli Het zijn benauwde dagen voor de Britse prins William (39). Volgens auteur Duncan Larcombe, die het boek ‘Prince Harry: The Inside Story’ schreef en in contact staat met het paleis, is de prins bang om te ontdekken welke stappen zijn broer (36) en zijn vrouw Meghan (39) nog allemaal zullen zetten. Die angst zou gegroeid zijn nadat de hertog en hertogin van Sussex lucratieve contracten met onder meer Netflix en Spotify afsloten.