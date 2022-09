Expert Harry De Paepe over de zware erfenis die Charles III wacht: "Zijn openlijke meningen over klimaatopwarming en homeopathie, die zal hij als koning niet kunnen herhalen”

“Ik vroeg me altijd af wie eerst zou gaan: zij of ik. En dan is het plots zover”: Vlaamse ‘Queens’ over het verlies van leeftijds­ge­noot Elizabeth

Toen Queen Elizabeth II vorig jaar ondanks gezondheidsproblemen toch opnieuw aan het werk ging, keken Jeanne, Anna en Marguerite (96) - drie Vlaamse vrouwen van het bouwjaar 1926, net zoals de koningin - vol bewondering naar hun leeftijdsgenoot. Nog geen jaar later is de Queen er niet meer, en dat voelen ze tot diep in hun 96 jaar oude gestel. We zochten de drie opnieuw op. “Ik vroeg me altijd af wie eerst zou gaan: zij of ik. En dan is het plots zover.”

16:42