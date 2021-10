Exclusieve foto’s tonen prinses Elisabeth op traditionele ‘Matriculation Day’ op haar Britse school

Twee weken geleden, op 4 oktober, begon het academiejaar voor de prinses. Ze koos niet voor een Nederlands- of Franstalige opleiding - dat ligt te gevoelig -, maar ging voor geschiedenis en politiek (History & Politics) aan het Lincoln College, één van de kleinere colleges van de prestigieuze universiteit van Oxford. Met witte blouse, blauwe debardeur en jeans aan, leidde ze toen al wie het zien wilde rond in haar nieuwe omgeving. Zaterdag werd ze opnieuw gespot door fotografen, maar dit keer minder geposeerd. Ze sloeg een babbeltje met medestudenten tijdens Matriculation Day, het officiële ‘studentenwelkom’ aan Oxford University, gevolgd door een ceremonie in het pareltje van de unief: het Sheldonian Theatre. Vorig jaar werd die traditie geschrapt omwille van de pandemie.