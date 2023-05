EXCLUSIEF. Het fortuin van de Saksen-Coburgs (3): waarom Delphine veel geld liet liggen en Astrid kan overleven zonder dotatie?

Royalty Was koning Boudewijn toch geen ‘heilige boontje’? Reis naar Azurenkust met stiefmoe­der riep veel vragen op bij toenmalige regering

Vereerd of gevreesd, maar ook bespot en beschimpt. De van Saksen-Coburgs werden niet zomaar de ‘van Seksen-Coburgs’ genoemd. De koningen die sinds 1831 over ons land regeren raakten meer dan eens verzeild in seksschandalen. Deze reeks brengt je naar de slaapkamers en tussen de lakens van de Belgische vorsten. Vandaag: hoe het liefdesleven van koning Boudewijn een rel op het hoogste regeringsniveau veroorzaakte. “Het nieuws van de slaapwagen is juist en ze vrezen dat het zal uitlekken.”